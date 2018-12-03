سقوط مستريح لاستيلائه على 27 مليون جنيه

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مدرس لقيامه بالاشتراك مع ربة منزل بالاستيلاء على 27 مليونا و700 ألف جنيه من عدد كبير من المواطنين بقصد توظيفها فى الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية.

وردت معلومات لمباحث الأموال العامة يفيد بقيام مدرس وربة منزل بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بقصد توظيفها إلا أنهما استوليا على أصل المبلغ والأرباح.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليها العميد صلاح أبو سحلى مدير إدارة مباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، وأسفرت الجهود عن ضبط "محيى الدين ص م م" 57 سنة مدرس لقيامه بالاشتراك مع "نصره ه خ" للاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بإجمالي مبلغ "27.700.000"، من بعض المواطنين لتوظيفها فى مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده.

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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