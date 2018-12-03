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ضبط 17 طن أعلاف مجهولة المصدر فى سوهاج

قضايا وحوادث

مصنغ اعلاف
مصنغ اعلاف

شيماء السيد

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شنت مديرية سوهاج عدة حملات مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط المتجرين بالأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية مجهولة المصدر.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط "علاء ر ع ا" 27 سنة، لقيامه بالاتجار بالأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر وتم ضبط "17.5 " طن رده مجهولة المصدر وماكينة خياطة وميزان كمبيوتر وكمية من الشكاير الفارغة.

وضبط "خالد م ع ا" 43 سنة سائق، لقيامه بالاتجار في الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر وتم ضبط "12 " شيكارة أسمدة زنة الواحدة 50 كجم مجهولة المصدر، بإجمالي مضبوطات 600 كيلو جرام أسمدة بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

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