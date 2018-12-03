غلق طريق الكريمات ودائرى الإسماعيلية بسبب الشبورة

03 ديسمبر 2018 - 10:38 ص

أغلقت الإدارة العامة للمرور، بتعليمات من اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، طريقي الكريمات الصحراوي الشرقي والدائري الإقليمي المتجه لطريق السخنة والإسماعيلية، بسبب هبوط مستوى الشبورة المائية عن مستوى الرؤية.

وناشدت الإدارة فى بيان لها برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، أثناء هبوط الشبورة المائية وتغير أحوال الطقس التي تشهدها تلك الطرق في مثل ذلك العام.