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5 رحلات جوية تخالف مواعيد إقلاعها من مطار القاهرة

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متابعات : حنان حمدتو

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تأخرت عن الإقلاع  5 رحلات جوية من داخل مطار القاهرة صباح اليوم، وكانت إحدى الرحلات التابعة لشركة الخطوط الكويتية رقم 1544 المتجهة إلى الكويت ورحلة شركة الخطوط التركية رقم 693 المتجهة إلى إسطنبول.

وأشارت المصادر، إلى تأخر رحلة إيروفلوت رقم 401 المتجهة إلى مدينة موسكو الروسية، ورحلة الخطوط الفرنسية رقم 567 المتجهة إلى باريس، ورحلة خطوط لوفتهانزا رقم 8291 المتجهة إلى فرانكفورت، بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية.

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