وزير الدفاع: الجيش المصرى أعظم من تحدى المخاطر

03 ديسمبر 2018 - 10:52 ص

قدم الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018.

وقال وزير الدفاع خلال افتتاح الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، بحضور الرئيس السيسي، إن الجيش المصرى أعظم من تحدى المخاطر مهما تعاظمت.

وأضاف أن الجيش المصرى معتصم بقوته ووحدته، وساعٍ لامتلاك أرقى ما فى العلم من نظم تسليح بأيدينا وبالتعاون مع الأسرة الدولية، مشددا على أن الجيش المصرى سيظل حارسًا وحاميًا لهذا الوطن.

وتابع وزير الدفاع: نسعى لامتلاك القوة لدحر أى عدوان على أرض مصرنا الغالية فى تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام.