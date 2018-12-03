» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 615 جنيها في السوق المحلية.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
عيار 18: 527 جنيها
عيار 21: 615 جنيها
عيار 24: 703 جنيهات
الجنيه الذهب: 4920 جنيها
الأوقية: 1230 دولارا
أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
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