» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم

03 ديسمبر 2018 - 10:56 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 615 جنيها في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18: 527 جنيها

عيار 21: 615 جنيها

عيار 24: 703 جنيهات

الجنيه الذهب: 4920 جنيها

الأوقية: 1230 دولارا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.