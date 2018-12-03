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برلماني يتقدم بطلب إحاطة للمالية لحذف الحاسب الآلى والمحمول من القائمة

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أمينة عبد العال

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تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي عن مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية مطالبه بحذف إدراج أجهزة الحاسب الآلى وتليفونات المحمول من قائمة السلع التى ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، مشيرًا إلى أن تلك السلع بالتحديد ليست سلع استفزازية أو ترفيهية أو غير أساسية كما أن هذه السلع اليوم تعتبر سلع أساسية فى مجلس التعليم تساعد الشباب والكبار جوهريا على التعلم والاستفادة من التطور الرقمي والقضاء على الأمية الرقمية.

وأكد حجازى فى بيان صحفى له أن إدراج تلك السلع يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى تطوير منظومة التعليم الجديدة التى تعتمد بشكل أساسى على القضاء على الأمية الرقمية بين شباب مصر وما انسب من أجهزة الحاسب الآلى و التليفونات المحمولة التى هى اليوم فى يد كل مواطن مصرى الفقير قبل الغنى فى القضاء على تلك النوعية من الأمية.

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة إلى ان ادراج تلك السلع يتنافى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب و التطبيقات الرقمية" التى تهدف إلى تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام احدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة فى هذا المجال.

وتابع: الحاسب الآلى والتليفون المحمول ليس سلعة استفزازية وإنما سلع تستخدم اليوم فى التعلم والتطور التكنولوجى واكتساب المهارات والانفتاح على العالم الخارجى، مؤكدًا أن إدراج تلك السلع ضمن القائمة الاستفزازية يعطى أشارات للعالم الخارجى وبل للمواطن المصرى أن وزارة المالية لا تتماشى مع توجيهات الرئيس التى يكن لها الكافة داخل وخارج مصر كل التقدير والاحترام لأنها تهدف فى المصلحة الأولى وضع الدولة المصرية ضمن مصاف الدول المتقدمة فى التعليم الرقمى والتطور التكنولوجى.

وقال إنه بدلا من أن تقوم وزارة المالية تماشيًا مع توجيهات الرئيس بتخفيض التعريفة الجمركية على تلك السلع أو إعفائها من الجمارك إذ بالوزارة تسير عكس اتجاهات الدولة.

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