برلماني: نسعى لزيادة عدد المدارس الجديدة وصيانة القديمة لتخفيف الكثافة

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شارك النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، في افتتاح مدرسة الزوامل للتعليم الأساسى بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ كفر الشيخ، ورئيس الوحدة المحلية عبد المحسن الأودن، النائبة هالة أبو السعد، والنائب فتحى الشرقاوى، والمهندس محمد سلامة رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائى الشناوى، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وعدد من القيادات التعليمية والشعبية.

وأكد النائب علاء سلام، أن المدرسة تكلفت 4.4 مليون جنيه وافتتاحها سيخفف من الكثافة الطلابية الطلاب بالفصول ما يساهم فى جودة وتحسين العملية التعليمية بمدينتي فوه ومطوبس، إضافة إلى مساهمتنا فى مساعدة أبنائنا الطلاب لتوفير بيئة تعليمية جيدة ومريحة لهم نفسيا وتعليميا.

وأكد سلام أنه سعيد بافتتاح المدرسة، مطالبًا بإنشاء المزيد من المدارس لتخفيف الكثافة الطلابية، إضافة إلى تجديد المدارس التى لم تدخل صيانة منذ فترة طويلة، موضحًا أنه يسعى لذلك وبذل فى هذا الموضوع جهد كبير.

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بالصور.. برلماني يشارك فى افتتاح مدرسة بكفر الشيخ بالصور.. برلماني يشارك فى افتتاح مدرسة بكفر الشيخ بالصور.. برلماني يشارك فى افتتاح مدرسة بكفر الشيخ بالصور.. برلماني يشارك فى افتتاح مدرسة بكفر الشيخ بالصور.. برلماني يشارك فى افتتاح مدرسة بكفر الشيخ بالصور.. برلماني يشارك فى افتتاح مدرسة بكفر الشيخ بالصور.. برلماني يشارك فى افتتاح مدرسة بكفر الشيخ بالصور.. برلماني يشارك فى افتتاح مدرسة بكفر الشيخ بالصور.. برلماني يشارك فى افتتاح مدرسة بكفر الشيخ


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