"روبن" يعلن الرحيل عن بايرن ميونخ

03 ديسمبر 2018 - 11:44 ص

أعلن الدولي الهولندي السابق آريين روبن، أنه سيرحل في نهاية الموسم الحالي عن ناديه بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الستة الأخيرة.

وقال روبن الذي يدافع عن ألوان العملاق البافاري منذ عام 2009، لصحيفة "ألغمين داغبالد" الهولندية: "لقد اتخذت قرار الرحيل منذ أسابيع عدة".

وأضاف الجناح الهولندي الطائر الذي سيحتفل في يناير المقبل بعيد ميلاده الـ35: "أعتقد بأنه أفضل شيء أقوم به، ومن الجيد الإعلان عنه الآن".

وساهم روبن الذي دافع عن ألوان البايرن في 305 مباريات حتى الآن، في إحراز فريقه بطولة الدوري سبع مرات، وسجل 143 هدفا منها هدف الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني (2-1 في الدقيقة 89) في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013.

وقال اللاعب الذي نجح الثلاثاء الماضي في تسجيل ثنائية في مرمى بنفيكا البرتغالي (5-1) ضمن الجولة الخامسة للتشامبيونزليغ: "أنا موجود مع النادي منذ 10 أعوام، وأمضيت معه سنوات رائعة".

ولم يعلن روبن اعتزاله اللعب، وتساءل "ماذا سأفعل بعد بايرن؟. العروض ستأتي. سنرى ذلك في وقت قريب".

وصرح الرئيس التنفيذي للنادي البافاري أولي هونيس أمسن بأن روبن والفرنسي فرانك ريبيري (35 عاما أيضا) يلعبان "على الأرجح موسمهما الأخير مع بايرن".

وأضاف هونيس: "سيتم تعديل صفوف الفريق (الموسم المقبل). سنتبع سياسية انتقالات على أساس هجومي. وخزينة النادي مليئة"، مؤكدا بذلك النوايا التي ظهرت للعلن في الأسابيع الأخيرة.