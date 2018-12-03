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حبس عاطل انتحل صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين

قضايا وحوادث

حبس عمال
حبس عمال

أحمد الشربينى

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قررت نيابة مدينة نصر حبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة وسرق 5 آلاف جنيه وهاتفين من محاسب بمدينة نصر.

وردت معلومات للمقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بتلقيه  بلاغًا من "خضر أ. ع" محاسب، يفيد أنه حال سيره بدائرة القسم، استوقفه شخص يستقل دراجة نارية وقام بتفتيشه والاستيلاء منه على (مبلغ مالي 5000 جنيه، 2 هاتف محمول) عقب إيهامه أنه أحد رجال الشرطة ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "وليد ع. ر" مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق اتهامه في 15 قضية آخرها "سرقة".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بحيازته للمضبوطات، حرر محضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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