وزير المالية يستعرض أسباب تعديل الدولار الجمركى للسلع

03 ديسمبر 2018 - 11:56 ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الهدف الأساسى للقرار الخاص بالدولار الجمركي هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة مشيرًا إلى أن قرار الدولار الجمركي الأخير باستمرار تثبيت السعر على السلع الضرورية والإستراتيجية بينما ستتم معاملة السلع الترفيهية والاستفزازية بالسعر المعلن للدولار من البنك المركزى مؤكدًا أن القرار تم بتوافق تام مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف الوزير أن الأصل في تسعير الدولار الجمركي هو السعر المعلن من البنك المركزي بينما كان تخفيض الدولار الجمركى إلى 16 جنيهًا أمر استثنائي نتيجة الأوضاع الاقتصادية التى شهدتها مصر وأننا مستمرون بالسعر الأقل وهو 16 جنيهًا للدولار على السلع الأساسية والضرورية والإستراتيجية والمواد الخام والآلات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار حيث إنها جميعًا يجب أن تحصل على ميزة تنافسية أمام المستورد خاصة أن الصناعة الوطنية تقوم بتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل كما تقع عليها أعباء الأجور وتكاليف الإنتاج والتشغيل والضرائب والرسوم المقررة مؤكدًا في هذا الصدد أن مهمتنا الأساسية "الحفاظ على أرزاق الناس."

وأوضح أن السلع المستوردة تامة الصنع ستعامل طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزى وأننا لا نمنع استيراد أي سلعة احترامًا للاتفاقيات والالتزامات الدولية مع الحرص على توفير احتياجات كل شرائح المجتمع المختلفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير المالية أمس "الأحد" إيضاحًا للأسباب التي بني على أساسها قرار تطبيق سعر الدولار الجمركي المعلن من البنك المركزي على عدد من السلع تامة الصنع المستوردة من الخارج والسلع غير الضرورية بحضور كل من د. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية والشحات الغتوري وكيل أول وزارة بمصلحة الجمارك.

وأكد الوزير أن تعامل السلع بالسعر المعلن من البنك المركزى هو أمر مطبق في جميع دول العالم وان تعاملنا بالسعر الأقل للسلع الأساسية والضرورية يأتي منعًا لأي موجه تضخمية وتشجيعًا للصناعة المحلية مشيرًا إلى أن دول العالم تسعى لحماية صناعتها وتوفير فرص عمل لمواطنيها، موضحًا أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين تهدف إلى حرص الطرفين على حماية صناعتهم الوطنية.

وحول الجدل السائد حول إضافة بعض السلع مثل أجهزة الموبايلات والكمبيوتر إلى قائمة السلع الخاضعة لسعر الدولار المعلن من البنك المركزي قال الوزير نحن يجب أن يكون لدينا هذه الصناعات في مصر خاصة أن لدينا الكفاءات والكوادر المؤهلة للقيام بذلك مشيرًا إلى أن توجه الدولة يقوم على تشجيع وتعميق الصناعة وأنه من الممكن أن يتم تجميع أو تصنيع هذه السلع داخل السوق المصري وأن لدينا مصانع كبرى بالعاشر وبني سويف وأكتوبر تنتج كل الأجهزة المنزلية بأعلى درجة من الجودة وتفي باحتياجات السوق المحلى وتقوم بالتصدير للخارج وعلينا إعطائهم ميزة تنافسية.

وأضاف وزير المالية أننا لدينا المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع، موضحًا أنه إذا تبين تأثر إحدى السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة الأقل وهي سعر 16 جنيهًا للدولار.

وقال الوزير إننا نسعى ونبذل الجهد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات جيدة في الصحة والتعليم أيضًا، ولن يحدث ذلك إلا بموارد حقيقية من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة نسبة النمو وهذا يتأتى بدعم الصناعة المحلية وتطورها وجودتها وزيادة تنافسيتها بما يساعد أيضًا على التصدير وعلى توفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف أن توجه الدولة هو زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وتخفيض العجز الكلي، مشيرًا إلى أننا قد وصلنا في سنوات سابقة بنسب عجز بلغت أرقام فلكية ولكن بإجراءات مدروسة انخفض العجز في 30/6/2018 إلى 9.8% ونستهدف الوصول به إلى 8.4% خلال العام المالي الحالي وفى البيان المالي الجديد للعام المالي المقبل نستهدف انخفاض العجز إلى 7%.

وحول نتائج بعثة طرق الأبواب ببريطانيا والتي شارك بها الوزير مؤخرًا أشار الوزير إلى أن هناك حالة من التفاؤل لدى الجانب البريطاني عن مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه التقى مع عدد من وزراء الحكومة البريطانية وهم حريصون أن يكون هناك اتفاقية بين مصر وبريطانيا تعطى نفس المزايا للطرفين على غرار اتفاقية المشاركة الأوروبية.

وأضاف أن هناك توجهًا كبيرًا من الجانب البريطاني في استفادة مصر بخبرة بريطانيا في مجالي الصحة والتعليم سواء من خلال شراكة أو استثمارات مباشرة، موضحًا أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيارات من وفود بريطانية وسيتم عقد ورش عمل واجتماعات مشتركة من الجانبين.