رأيت أننى سأموت وأنا حزين مهموم

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النقابة

رانيا يوسف

نقابة المهن التمثيلية

مهرجان القاهرة السينمائي

فستان رانيا يوسف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختى رأت أنني كنت فى بيت واسع مبنى من الأحجار الأثرية، وكنت فى حزن وهم ولما سألتني مالك؟ قلت لها إنى أشعر أنني سأموت وأنى أوصيها أن أدفن بجوار جدى الراحل الذى اسمه على اسمى، علمًا بأن سنى الآن 34 سنة ولم أتزوج بعد. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، البيت الواسع سعة معيشة لك والبيت للأعزب زواجه فيقال عرفًا دخل فلان بيته أى تزوج، والبيت الواسع زيادة مال و رزق وكثرة نعم، وكون البيت أثرى فسوف يمن الله عليك بزوجة ذات مروءة وعفاف وعلى خلق حسن وذات أصل عائلى.

أما كونك فى هم فذلك كفارة ذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الهم يهمه إلا حط الله تعالى من خطاياه" رواه مسلم.

ويبدو والله أعلم أنك تتمنى واحدة محددة وتفكر فيها كثيرًا لأن الهم قد يدل على العشق أما حزنك فإن كنت فى الحقيقة مهمومًا فالحزن يؤول بالضد أى هو سرور وفرح، وقد يدل على حصول المال بقدر حزنك.

وكونك قلت لأختك أنك تشعر بالموت فأبشر فموت الأعزب أيضًا زواج والموت بركة فى العمر، وأرجو أن تنتبه لعلاقتك مع أختك لأن أحياناً يدل الموت على وجود الخلاف أو الفرقة بسبب الزعل أو المشكلة، وقد يكون شعورك بالموت أنك مقصر فى حق نفسك وربما ظالما لها لقوله تعالى: (وَلَوْ تَرَى، إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ) الأنعام 93.

وقد يكون شعورك بالموت سداد دين أو تفكير فى سفر أو تفكر في تغيير مكانك.. وكونك تتذكر جدك فى الرؤيا وتريد أن تدفن بجواره فأرجو أن تكون جادًا فى حياتك وفى سعيك لطلب الرزق ولا تيأس من شيء.. والله أعلم.. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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