ضربة موجعة لجهاز الأهلي قبل مواجهة الجونة

03 ديسمبر 2018 - 12:43 م

تعرض حارس الأهلى شريف إكرامي، لكدمة في اليد خلال المران الصباحي المقام باستاد مختار التتش بالجزيرة، واستكمل الحارس مرانه بتدريبات منفردة.

وكان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي، قرر مشاركة الحارس في آخر مباريات الفريق أمام المقاولون العرب وبتروجت، نظرًا لإصابة الحارس محمد الشناوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء بعد غدٍ الأربعاء، على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.