» قرار سار من نقابة المهن التمثيلية لـ"رانيا يوسف"

03 ديسمبر 2018 - 12:45 م

قررت نقابة المهن التمثيلية مساندة الفنانة رانيا يوسف معلنة تراجعها عن موقفها بشأن الفستان الذي ارتدته الفنانة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأضافت النقابة في بيان لها منذ قليل: "وترى النقابة أن تحويل أحد أعضائها إلى القضاء بتهم جنائية هو أمر شديد الخطورة ولا يتناسب مع الفعل غير المقصود والذي سبقت إدانته، كما أنه يسيء إلى مناخ الحرية الذى نسعى إلى توسيع دائرته فى مجتمع يسعى إلى مقاومة التطرف والإرهاب وتعلن النقابة إنه اضطلاعًا منها بدورها فى حماية أعضائها سوف ترسل فريقًا من المحامين للدفاع عن أى عضو يقدم إلى محاكمة جنائية أو تأديبية".

وتابع البيان: "كما تهيب بالجميع الالتفات إلى القضايا الأساسية المتمثلة فى أزمات الصناعات الفنية والثقافية وعدم الانجرار إلى قضايا شكلية تبتعد بنا عن دورنا الأساسى فى الدفاع عن حقوق الجميع فى العمل داخل مؤسسات حرة وديمقراطية".

وكانت النقابة في بداية أزمة فستان رانيا يوسف أصدرت بياناً، بأنها بصدد إجراء تحقيق مع الفنانات اللاتي أثرن الجدل بإطلالاتهن في مهرجان القاهرة السينمائي.