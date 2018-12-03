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العثور على جثة سودانى داخل شقته فى الجيزة

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العثور على جثة طفلة مذبوحة بالسيدة عائشة

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تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من العثور على سوداني متوفى داخل شقته بالدقي، وفاة طبيعية.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الدقي، من غرفة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص متوفى داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة سوداني الجنسية، ولا توجد به أي إصابات، وبعمل التحريات تبين أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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