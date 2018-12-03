تخفيف العقوبة لمتهمى "نبش القبور"

03 ديسمبر 2018 - 01:12 م

قضت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، بتخفيف الحكم ضد عصابة نبش القبور من سنتين إلى سنة، وهم كل من فوزية محمود إبراهيم 33 سنة، وشقيقها صابر27 سنة، نجار مسلح.

قضت محكمة جنح السيدة زينب، برئاسة المستشار أسامة عبد الرحمن، في وقت سابق، بمعاقبة حارسة مقابر وشقيقها نجار مسلح بالحبس، عامين، وكفالة 2000 جنيه، لاتهامها بانتهاك حرمة المقابر ونبشها.

كشفت تحقيقات مصطفى عماد وكيل نيابة السيدة زينب،عن تفاصيل صادمة ومثيرة، وتبين أن المتهمين، من قاطني مقابر الصدقة بالسيدة زينب، وتعمل المتهمة الأولى حارس لإحدى المقابر ومن خلال عملها تمكنت من معرفة مقابر الصدقة وتحديد جثث القتلى وضحايا الحوادث والمشردين، مجهولي الهوية، ومن ليس لهم أقارب للسؤال عليهم، لسرقة جماجمهم وبيعها لطلاب كليات الطب.

وجهت لهم النيابة العامة تهمة انتهاك حرمة القبور والنبش في جثث الموتى، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول النشاط الإجرامي للمتهمين لبيان وجود وقائع سابقة من عدمه.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب، معلومات بقيام المتهمة بنبش القبور،وبيعها لطلاب كلية الطب بمقابل مادي، وتبين من التحريات أن المتهمة تدخل إلى القبر عقب دفن المتوفى، وتقطع جثته إلى أجزاء، ثم تبيعها إلى طلاب الطب بمعاونة شقيقها.