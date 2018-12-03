مفاجأة.. "صلاح" ضمن أفضل 10 لاعبين فى العالم

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تواجد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول".

وتوقع موقع "أفريكا فوت" الفرنسي أن يتواجد "صلاح" ضمن قائمة العشرة الأوائل في سباق الحصول على الجائزة والتي من المقرر الكشف عن هوية الفائز بها اليوم الإثنين.

وذكر الموقع الناطق باللغة الفرنسية أن محمد صلاح من المنتظر أن يتواجد فى أحد المراكز من السادس وإلى الثامن، بقائمة المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية"، موضحاً أن تواجد النجم المصري ضمن قائمة العشرة الأوائل سيكون أمرًا رائعًا، لاسيما أنها المرة الأولى التى يتم فيها ترشيحه للحصول على تلك الجائزة.

وأضاف أن الثلاثى الفرنسى "أنطوان جريزمان وكيليان مبابى وفاران"، والكرواتى لوكا مودريتش، والبرتغالى كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبلجيكي هازارد ينتظر احتلالهم المراكز الأولى فى قائمة المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" ثم يأتى محمد صلاح.

وأوضح الموقع أن محمد صلاح كان بإمكانه التواجد فى مركز أفضل إلا أن خروج منتخب مصر من الدور الأول فى بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا الصيف الماضى، وابتعاده عن مستواه المعهود فى بداية الموسم الحالى مع ليفربول ساهم فى تراجع أسهمه قليلاً.

جدير بالذكر أن محمد صلاح أول لاعب مصرى وثالث عربى ينضم لقائمة المرشحين للحصول على الجائزة المرموقة والتي تضم 30 لاعباً، بعد العراقى يونس محمود الذى نال المركز التاسع والعشرين عام 2007، والجزائرى رياض محرز الذى حصل على المركز السابع قبل عامين.

واختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أى استفتاءات جماهيرية.

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