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أكثر من ثلثي الفرنسيين يؤيدون "السترات الصفراء"

عرب وعالم

تظاهرة لـ«السترات الصفراء»
تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

وكالات- الدويني فولي

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تدل نتائج استطلاع الرأي العام في فرنسا على أن 72% من الفرنسيين يؤيدون حركة "السترات الصفراء" التي تحتج على ارتفاع الضرائب وأسعار المحروقات في البلاد حسب روسيا اليوم.

ويقول علماء الاجتماع إن نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجرته خدمة "Harris Interactive " الاجتماعية لقناة "RTL " التلفزيونية، تشير إلى أن "دعم الحركة من جانب السكان لا يزال عاليا، بالرغم من موجة العنف التي أثارتها الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة في 1 ديسمبر في المدن الفرنسية الكثيرة، وخاصة في باريس".

ويضيفون أن المجتمع الفرنسي "يفهم ويؤيد الحركة"، لكنه يعارض العنف الذي تثيره هذه الاحتجاجات. وتدل نتائج البحث على أن 85% من الذين شملهم الاستطلاع يدينون أعمال الشغب التي تتحول إليها الاحتجاجات.

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وتشهد فرنسا منذ نوفمبر الماضي مظاهرات احتجاج واسعة على ارتفاع أسعار المحروقات. ويرتدي المشاركون في المظاهرات السترات الصفراء الخاصة للسائقين، ولذلك أطلق على الحركة اسم "السترات الصفراء".

وشهدت باريس والمدن الفرنسية الأخرى يوم السبت الماضي مظاهرات احتجاج جديدة تحولت فيما بعد إلى أعمال شغب واسعة. وسجلت الشرطة أثناءها أعمال حرق ونهب وتخريب عديدة.

واحتجزت الشرطة 412 شخصا بتهمة المشاركة في أعمال الشغب. من جهتها أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بجرح أكثر من 110 أشخاص أثناء الاحتجاجات في باريس.

وأجري استطلاع الرأي المذكور في 2 ديسمبر الجاري عبر الإنترنت. وشارك فيه 1016 شخصا في سن لا يقل من 18 عاما.

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