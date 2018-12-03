إحالة أوراق قاتل زوجته حرقا بالبنزين للمفتي

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إحالة أوراق شخصين إلى المفتى بالجيزة

شيماء السيد

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"جنايات دمنهور" تحيل عاملًا متهمًا بالسرقة والقتل إلى المفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  برئاسة المستشار محمد طه جابر، إحالة أوراق المتهم أيمن أبو العلا، عامل ببنك "باركليز" لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى بشان إعدامه، لاتهامه بقتل زوجته بان سكب عليها البنزين وأشعل في جسدها النيران لخلافات بينهما.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 3386 لسنة 2011 جنايات 15مايو، لقيامه بقتل المجنى عليها "فاطمة فتحى مبروك"، زوجته مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها وأعد لهذا الغرض عبوة ممتلئة بمادة البنزين القابلة للاشتعال وقداحة،  وكمن لها بالمكان الذي أيقن ذهابها إليه وما إن ظفر بها، حتى قام بسكب البنزين عليها وإشعالها بالنيران مستخدما فى ذلك القداحة، قاصدا من ذلك قتلها فأحدثت إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى، والتي أودت بحياتها.

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