» تعليق نارى من ميدو على فستان رانيا يوسف

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متابعات - الدويني فولي

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علق الكابتن أحمد حسام ميدو، المحلل الرياضي، على ضجة فستان الفنانة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي.

وكتب ميدو على تويتر: "فستان رانيا يوسف وحش جدًا بصراحة بس انتوا مال أبوكوا هو عريان ولا لأ؟ هتنزلوا معاها القبر تتحاسبوا؟ والله والله والله 70% من اللي هاجموها لو شافوها هيبوسوا ايديها ورجليها كمان!!" وذلك بحسب كلامه.

وكانت النجمة رانيا يوسف قد أثارت الجدل، بعد ارتدائها فستانا قصيرا، وتقدم عدد من المحامين بلاغات ضد الفنانة، قبل أن تتعتذر لمتابعيها وتؤكد تمسكها بقيم المجتمع.





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