تأجيل محاكمة 28 متهمًا في قضية إعلام الإخوان

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قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

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تأجيل محاكمة 28 متهمًا بقضية إعلام الإخوان لـ2 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 28 متهما، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات "الشرق ومكملين والجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لجلسة بعد غدٍ الأربعاء 5 ديسمبر الجاري لاستكمال سماع المرافعة. 

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود، ومحمد محمد عمار، والسيد محمود محمد وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ويحاكم في القضية كل من هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد وأحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد.

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