التحقيق فى بلاغ النادي الأهلي ضد رئيس الزمالك

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شيماء السيد

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بلاغ الاهلى ضد رئيس نادى الزمالك

بدأت نيابة العجوزة منذ قليل، برئاسة المستشار إسلام فتحي مدير النيابة وإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة ورئاسة المستشار جمال الجبلاوي رئيس نيابة العجوزة، سماع أقوال محمد عثمان نقيب محامي القاهرة السابق والموكل من مجلس إدارة النادي الأهلي في بلاغ مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي ضد رئيس نادي الزمالك.

وجاء البلاغ الذي تم تقديمه للنائب العام في أكتوبر الماضي نفاذًا لقرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب "وبالإجماع" باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز في حق النادي وجماهيره ومجلس إدارته، واتهم البلاغ المقدم من كل أعضاء مجلس النادي والمدير التنفيذي رئيس نادي الزمالك بارتكاب جرائم خدش سمعة العائلات وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام والقذف والسب والتشهير والإساءة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره.

وتم تدعيم البلاغ بعدد من الفيديوهات الثابت فيها جرائم المشكو في حقه، وما زالت التحقيقات مستمرة حتى الآن.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد قرر تقديم بلاغات للنائب العام ضد المتجاوزين أواخر أكتوبر الماضي.

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