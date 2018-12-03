أحمد حسن يهاجم عضو اتحاد الكرة بعد تخوفه من بيراميدز

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متابعات - الدويني فولي

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أحمد حسن

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علق أحمد حسن المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز، على تصريحات كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بشأن تخوفه من حصد بيراميدز لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكتب حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تصريحات غريبة ومثيرة صدرت صباح اليوم من الدكتور كرم كردي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والذي أكن له كل تقدير واحترام ، وهي تفتقد لكل معاني الحيادية ".

وأضاف: "تصريحات غريبة اليوم من دكتور كرم كردي عضو اتحاد الكرة : "خايف بيراميدز يفوز بالدوري".. بالتأكيد أتفهم خوفك يادكتور من فوز فريق "هندي" ببطولة الدوري المصري ولكني أعدك بأن خوفك سيستمر لنهاية الموسم".

وكان كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أكد رغبته كمشجع في تتويج نادي الزمالك بلقب الدوري العام هذا الموسم 2018/19، لأنه «الأفضل» على حد وصفه ويمنح المسابقة «تنوع».

وقال كردي في تصريحات إذاعية: "الأهلي لديه عدد من اللاعبين صغار السن الجيدين جدًا، لكنهم لا يتم توظيفهم بشكل جيد، والزمالك ليس لديه اللاعبين الذين يمكنهم إنهاء الدوري بنفس المستوى".

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة :"أحد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز سيفوز بالدوري الممتاز، وأخشى أن يتوج به بيراميدز، أفضل الزمالك لأنه سيمنحنا تنوع في الفائزين ببطولة الدوري".




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