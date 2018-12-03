ربة منزل تقتل والدتها وتلقي بجثتها في الترعة

03 ديسمبر 2018 - 04:49 م

قررت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال عوض، الإثنين، إحالة أوراق سيدة وزوجها بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل والدتها، وإلقاء جثتها في الترعة، بسبب تهديد الضحية لزوج ابنتها المتهم بإيصالات أمانة.

وترجع وقائع القضية إلى العام الماضي، عندما تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة ثان مدينة سوهاج، بالعثور على جثة لسيدة مجهولة الهوية ملقاة بالترعة السوهاجية بدائرة القسم، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحيى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أن الجثة لسيدة في العقد السادس من عمرها، ملقاة في الترعة، وملفوفة ببطانية، ومربوطة بحبل، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن أن المجني عليها تدعى خيرية. ص «60 سنة- عاملة بمستشفى سوهاج العام»، وتقيم بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، وأن وراء ارتكاب الواقعة ابنتها زهرة. ع. ب «31 سنة- ربة منزل»، وزوجها أحمد. أ. ص «27 سنة- عاطل»، ويقيمان بدائرة القسم، حيث تخلصا من الضحية بسبب رفضها إعطائهما إيصالات أمانة موقعة من الزوج المتهم لصالح الضحية، وتهديدها بتقديم الإيصالات لقسم الشرطة، فقاما بخنقها بشال، ولفها في بطانية، والتخلص من الجثة بإلقائها في الترعة السوهاجية بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج، وتم ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الحادث، وأمرت النيابة العامة بحبسهما، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها السابق.