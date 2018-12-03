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على هامش فعاليات (EDEX – 2018)..

وزير الدفاع يلتقي نظرائه من فرنسا واليونان وقبرص

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وزير الدفاع يلتقي نظرائه من فرنسا واليونان وقبرص
وزير الدفاع يلتقي نظرائه من فرنسا واليونان وقبرص

وكالات

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قبرص

التقى الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى بفلورانس بارلى، وزير الدفاع الفرنسى، وبانوس كامينوس، وزير الدفاع اليونانى، وسافاس إنجيليدوس، وزير الدفاع القبرصى، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض (EDEX – 2018 )، المنعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

وناقش القائد العام مع السادة الوزراء أهم المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون العسكرى مع كلا من فرنسا واليونان وقبرص.

وأعرب الوزراء عن سعادتهم بالإعداد والتنظيم الجيد للمعرض الذى يعد من أهم الملتقيات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط ، مؤكدين على عمق العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدول المشاركة بالمعرض ومصر نظراً لمكانتها الإقليمية والدولية.

كما التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كل من يونج هونج، وزير برنامج إدارة الاحتياجات الدفاعية لدولة كوريا الجنوبية، والفريق محمد فريحات، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، وإيفانجلوس أبوستولاكس، رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع اليونانية، والفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلى، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية خلال زيارتهم لمعرض ( EDEX – 2018 ).

وناقش السادة رؤساء الأركان سبل دعم المجالات العسكرية والأمنية معربين عن تطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل فى مختلف المجالات .

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المصاحبة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.








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