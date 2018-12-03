سقوط "معزة" وبحوزته كمية من الحشيش

03 ديسمبر 2018 - 04:56 م

تمكنت الاجهزة الامنية بقليوب, من القاء القبض على عاطل وشهرته "معزة" 23 سنة أثناء قيادة دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزته كمية من الحشيش تزن ربع كيلو، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء علاء فاروق، مدير مباحث القليوبية، معلومات سرية تفيد بقيام عاطل يدعى "معزة" بترويج المخدرات في مدينة قليوب, تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فكلف العميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية، بسرعة القبض على المتهم.

وقامت قوة كبيرة من رجال المباحث وتمكن المقدم محمد السيسى، رئيس مباحث قسم قليوب، من القبض على المتهم ويدعى "م. ج. س" وشهرته معزة" عاطل أثناء قيادته دراجة بخارية بدون لوحات وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالي وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع وتولت النيابة التحقيق.