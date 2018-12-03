  • الإثنين 03 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:55 م
بحث متقدم
بوتفليقة وبن سلمان

الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة لن يستقبل بن سلمان

تقنية الفيديو

رسميًا.. تطبيق تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا

احتجاجات فرنسا

تصعيد خطير.. متظاهرو فرنسا يحاصرون 11 منشأة للوقود

وائل عباس

«الجنايات» تؤيد إخلاء سبيل وائل عباس

أردوغان وبن سلمان

«أردوغان»: مستعد لمواجهة «بن سلمان» بأدلة ومفاجآت

جانب من اللقاء

«السيسي» لوزيرة الجيوش الفرنسية: ندعم الجيش الليبي لفرض الأمن

أديس أبابا (أرشيفية)

شلل في إثيوبيا لهذا السبب

"الجهاد الإسلامي": الأحكام المصرية "مرفوضة ومسيّسة"

وفد من «الجهاد الإسلامي» يغادر غزة متوجها نحو القاهرة

أمطار غزيرة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

سائقو الإسعاف ينضمون إلى محتجي "السترات الصفراء" بفرنسا

بقليوب

سقوط "معزة" وبحوزته كمية من الحشيش

الصفحة الأخيرة

حبس عاطلين قبل ترويجهما لـ"كيلو حشيش" بحلوان
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

الأجهزة الأمنية تضبط عاطل بـ4 طرب حشيش

#

"السنوسي" في قبضة أمن القاهرة وبحوزته كمية من الحشيش

#

القبض على فتاتين بحوزتهما حشيش وترامادول

#

ضبط أكبر محاولة تهريب مخدرات في قناة السويس

الاجهزة الامنية

حشيش

قليوب

البقض علي عاطل

تمكنت الاجهزة الامنية بقليوب, من القاء القبض على عاطل وشهرته "معزة" 23 سنة أثناء قيادة دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزته كمية من الحشيش تزن ربع كيلو، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء علاء فاروق، مدير مباحث القليوبية، معلومات سرية تفيد بقيام عاطل يدعى "معزة" بترويج المخدرات في مدينة قليوب, تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فكلف العميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية، بسرعة القبض على المتهم.

وقامت قوة كبيرة من رجال المباحث وتمكن المقدم محمد السيسى، رئيس مباحث قسم قليوب، من القبض على المتهم ويدعى "م. ج. س" وشهرته معزة" عاطل أثناء قيادته دراجة بخارية بدون لوحات وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالي وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع وتولت النيابة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

إعلامنا.. بعافيه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نقل 50 جريحا حوثيا من مطار صنعاء إلى مسقط
» كوريا الجنوبية تنفي استيراد الكلاب من مصر لأكلها
» الرئيس الفلسطيني يلتقي بابا الفاتيكان
» «البدري» يفتح النار على اتحاد الكرة
» أحدث طرق سرقة المنازل بالدقي
» تعرف على أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم الصحراوي
» موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة
» التنازل عن جميع البلاغات المقدمة ضد «رانيا يوسف»
» تفاصيل العثور علي جثة سيدة وابنتها بالعبور
» وزير الدفاع يلتقي نظرائه من فرنسا واليونان وقبرص
» نتائج قرعة دور الـ4 بدوري الأمم الأوروبية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا