» التنازل عن جميع البلاغات المقدمة ضد «رانيا يوسف»

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

خالد الشرقاوي

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تنازل

بلاغ

رانيا يوسف

أعلن المحامون الذين أقاموا دعاوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، بسبب فستانها الفاضح الذي ظهرت به في مهرجان القاهرة السينمائي التنازل عن بلاغاتهم.

وأصدر المحامون بيانًا جاء نصه كالآتي:

"أولًا: عندما قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة رانيا يوسف، لم يكن ذلك بغرض تحقيق مكاسب أو منافع شخصية، ولا يهدف للنيل من شخصها، بل كان من منطلق الحرص على النظام العام والآداب واستشعار الخطر الذي يواجهه المجتمع المصري من جراء تلك الواقعة، خاصة عندما ترتكب من شخصية عامة محبوبة ولها جمهور سيحاول تقليدها مما قد يؤدي إلى نشر الفوضى ومخالفة معايير القيم والأخلاق.

ثانيًا: نؤكد على احترامنا وتقديرنا الكامل للفن والفنانين، وأن الإجراءات القانونية قد اتخذت ضد واقعة معينة نراها تخطت حدود الحرية والعرف المجتمعي وخالفت أحكام القانون ( الذى ينظم علاقة الفرد بالمجتمع )، وشكلت جريمة يعاقب عليها القانون اذا ثبت تعمد ارتكابها، نحن دائمًا ندافع عن الحريات العامة للمواطنين، ومع حرية الفكر والإبداع والرأي والتعبير وغيرها من حريات متوافق عليها فى المعاهدات والمواثيق الدولية والمنصوص عليها في الدستور المصري، لكننا ضد الابتذال بكافة صوره وأشكاله.

ثالثًا: قيام الفنانة رانيا يوسف، بتقديم اعتذار للأسرة والمجتمع المصري عن تلك الواقعة وتأكيدها على أن الأمر لم يكن متعمدًا، وأنها وضعت في هذا الموقف لظروف خارجة عن إرادتها، وإقرارها أن السلوك المرتكب كان خطئا وغير متعمدًا منها، قررنا التنازل عن الإجراءات القانونية المتخذة ضدها.

وأخيرًا نهيب بجميع الشخصيات العامة من فنانين وغيرهم بأن يراعوا في سلوكهم وتصرفاتهم أنهم قدوة ومثل أعلى للعديد من الشباب والفتيات في مصر"، وفق البيان.

وحمل البيان توقيع المحامين عمرو عبد السلام وحميدو جميل البرنس ووحيد الكيلاني.


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