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في مباراة حوريا الغينى

تجديد حبس 5 متهمين بألتراس أهلاوي بتهمة أعمال شغب

قضايا وحوادث

الاهلي
الاهلي

مصطفى صابر

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التراس اهلاوى

نيابة امن الدولة

حوريا الغيني

تجديد حبس

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 5 أعضاء ألتراس الأهلى 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى وحوريا الغينى بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

المتهمون أحمدى عطية، وأحمد عبد الوهاب، وأحمد محمد.على، ومحمد ياسين، وأحمد عبد الرازق فى القضية رقم 1408 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا يواجهون اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

يذكر أن أجهزة الأمن, قد القت القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.


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