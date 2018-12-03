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تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

سائقو الإسعاف ينضمون إلى محتجي "السترات الصفراء" بفرنسا

تصعيد خطير.. متظاهرو فرنسا يحاصرون 11 منشأة للوقود

عرب وعالم

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

وكالات - خالد الشرقاوي

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فرنسا

الوقود

محاصرة

السترات الصفراء

توتال

صعّد المتظاهرون ذوو"السترات الصفراء" احتجاجاتهم في فرنسا اليوم الاثنين، وحاصروا 11 منشأة لتخزين الوقود تابعة لشركة النفط والغاز الفرنسية (توتال)، حسبما نقلته "رويترز" عن ممثل الشركة.

ولوحظ أن 75 من أصل 2200 محطة وقود تملكها شركة "توتال" في فرنسا تعاني من نقص في الوقود.

وانطلقت الاحتجاجات الجماهيرية لحركة "السترات الصفراء"، التي تعارض على وجه الخصوص زيادة أسعار البنزين والضرائب، في فرنسا يوم 17 نوفمبر الماضي.

 وترافقت احتجاجات يوم السبت الماضي في باريس مع اشتباكات كبيرة بين المتظاهرين ورجال الشرطة، وتزامنت مع تصاعد أعمال الشغب وحرق السيارات.

وخلال الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت العاصمة الفرنسية تم اعتقال 412 محتجا، وأصيب 133 شخصا أثناء الصدامات، من بينهم 23 مسؤولا أمنيا.


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