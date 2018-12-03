» موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة

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اليوم .. من سيحصل على "الكرة الذهبية"؟

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المصريون

حفل

الكرة الذهبية

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب لعام 2018 «الكرة الذهبية»، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

ويقام حفل مجلة فرانس فوتبول والتي سيعلن خلالها عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري والذي كشفت التقارير عنه وهو الكرواتي لوكا مودريتش.

ويبدأ حفل جائزة الكرة الذهبية وتوزيع جوائز الأفضل المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018، في تمام الساعة 21.00 توقيت القاهرة و22.00 توقيت مكة المكرمة.

وأعلنت المجلة الفرنسية عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2018 التي تقدم لأفضل لاعب في العالم ويأتي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي ولوكا مودريتش وليونيل ميسي على رأس القائمة.

وتقرر أن ينقل حفل توزيع جوائز الأفضل عبر شبكة قنوات «beIN Sports»، بالإضافة إلى قناة صحيفة ليكيب وموقعها، وموقع مجلة فرانس فوتبول.


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