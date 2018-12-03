» تعرف على أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم الصحراوي

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حادث

الاجهزة الامنية

بني سويف

تصادم عدد من السيارات

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 26 آخرون, اليوم الاثنين، فى حادث تصادم بين عدد من السيارات على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة بنى سويف.

البداية كانت بتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بالطريق الصحراوي الشرقى بسبب الشبورة المائية، حيث وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ 15 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة، حيث تم نقل جثث محمد زكريا رزق أمين شرطة، محمود زكريا رزق، وطفل و سيدة 30 سنة مجهولة الهوية وطفل مجهول الهوية ، إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام.

كما تم نقل 26 مصابًا إلى المستشفى لتلقى العلاج وهم "طارق كامل محمود 31 سنة، مقيم ببني سويف، محمود على كامل 35 سنة، مقيم بمحافظة القاهرة، محمد صلاح 32 سنة، مقيم بقرية بني بخيت ببني سويف، ربيع إسماعيل شحاتة 22 سنة مقيم بمحافظة المنيا، أحمد زكريا 48 سنة مقيم بمحافظة بني سويف، وموريس عدلى ملاك 27 سنة مقيم بمركز الواسطى ببنى سويف، محمود عيد كريم 24 سنة مقيم بمحافظة الجيزة، نادية ذكى حسانين 65 سنة، سيد أحمد عبد الحميد 53 سنة، مقيم بمحافظة الشرقية، محمد أحمد رمضان 45 سنة، مقيم ببنى سويف، أحمد رمضان يحى 4 سنة، مقيم بمحافظة بنى سويف،ابتسام أحمد عبد الفضيل 39 سنة، مقيمة بقرية بني سليمان الشرقية محافظة بني سويف.

كما شملت قائمة المصابين: ربيع عبد الله أحمد 39 سنة مقيم بني سويف، عبد الرحمن محمود 4 سنة مقيم بني سويف، حسام أبو السعود 50 سنة، مقيم بقرية طنسا بمركز ببا ببني سويف، جميل هويدى أحمد 58 سنة، مقيم بمركز الفشن ببني سويف، وإيهاب حسن عبد الطيف 45 سنة مقيم بمحافظة القاهرة، ، محمود رمضان 21 سنة مقيم بمحافظة الجيزة، وليد ناصر خليفة 21 سنة مقيم بمحافظة المنيا، عمر جمال 22 سنة مقيم بمحافظة المنيا، وأحمد عاطف مقيم بمحافظة المنيا، أمين شرطة أحمد حسن محمود من سوهاج، هاني سلامة فوزي 21 سنة بمحافظة المنوفية ، بهاء هاشم عيد 22 سنة بمحافظة المنيا، أحمد عبد الفتاح 21 سنة مقيم بمحافظة الفيوم.


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