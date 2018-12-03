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تعرف على مزايا النقود البلاستيكية

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متابعات_ مصطفى صابر

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البنك المركزي الانجليزي

عملة بلاستكية

فئة الـ10 جنيهات

بدأ البنك المركزى الإنجليزى، التحول تدريجيًا، إلى النقود البلاستيكية، نظرًا لفوائدها المتعددة، والتى حيث يتم طباعتها من مادة "البوليمر" البلاستيكية.

وفى 14 سبتمبر 2017،  طرح البنك المركزى الإنجليزى, صور من العملة النقدية، من فئة الـ10 جنيهات  حيث يحتوى وجه الورقة على صورة الأديبة الإنجليزية، جين أوستن، بمناسبة مرور 200 عام على رحيلها، حيث تعتبر الورقة النقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينى هى الأقدم على الإطلاق فى التداول، ويتم تغذية ماكينات الكاش بها بصورة كبيرة، وتتميز باللونين البنى والبرتقالى.

 وتتميز فئة الـ10 جنيهات الجديدة، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

وفى خطة التحول من النقود الورقية إلى البلاستيكية، يعد تقليل أبعاد ومساحة الفئة النقدية من الملامح الهامة، إلى جانب أن "البلاستيكية، ستحل محل الورقية تدريجيًا، حيث بدأ البنك المركزى الإنجليزى سحبها من الأسواق فى الأول من مارس 2018.

 وضخ البنك المركزى الإنجليزى نحو 275 مليون جنيه إسترلينى من الفئة الجديدة، فى الأسواق وتعد من أكثر فئات البنكنوت الجديدة تداولًا.


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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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