قيادي إخواني منشق: مؤيدو الجماعة ينصرفون عنها

03 ديسمبر 2018 - 06:12 م

قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، إن كثيرا من أتباع جماعة الإخوان المسلمين بدأوا في التراجع عن تأييد الجماعة بعدما علموا حقيقة ها التنظيم الخطير.

وكتب البشبيشي خلال بيان له: "أمس أصدر حزب البناء و التنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية بياناً يعلن فيه تبرؤه من تنظيم الإخوان الإرهابي و فك أي ارتباط بينه و بين أي كيان يناصر هذا التنظيم".

وأضاف: "فى نفس التوقيت يعلن الشيخ محمد جبريل الذى يتواجد في لندن نيته العودة لمصر و تبرعه بمبلغ مالي من أمواله الخاصة دعماً لاقتصاد بلده و حباً و تقديراً لوطنه مصر".

واختتم: "الحمد لله الكثيرين بدأوا فى معرفة حقيقة هذا التنظيم الخطير وبدأوا فى الابتعاد عن سفينته الغارقة".