قيادي إخواني منشق: مؤيدو الجماعة ينصرفون عنها

حسن عاشور
قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، إن كثيرا من أتباع جماعة الإخوان المسلمين بدأوا في التراجع عن تأييد الجماعة بعدما علموا حقيقة ها التنظيم الخطير.
وكتب البشبيشي خلال بيان له: "أمس أصدر حزب البناء و التنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية بياناً يعلن فيه تبرؤه من تنظيم الإخوان الإرهابي و فك أي ارتباط بينه و بين أي كيان يناصر هذا التنظيم".
وأضاف: "فى نفس التوقيت يعلن الشيخ محمد جبريل الذى يتواجد في لندن نيته العودة لمصر و تبرعه بمبلغ مالي من أمواله الخاصة دعماً لاقتصاد بلده و حباً و تقديراً لوطنه مصر".
واختتم: "الحمد لله الكثيرين بدأوا فى معرفة حقيقة هذا التنظيم الخطير وبدأوا فى الابتعاد عن سفينته الغارقة".
فجر05:15 ص
فجر
05:14
شروق
06:42
ظهر
11:50
عصر
14:38
مغرب
16:57
عشاء
18:27