كلب يلازم جثمان بوش الأب

03 ديسمبر 2018 - 06:13 م

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب، وسط تعاطف كبير مع الكلب الوفي لسيده.

ورغم قصر مدة مرافقة الكلب للرئيس الراحل بوش منذ يونيو الماضي، إلا أن معالم الحزن والأسى ظهرت على وجه الكلب سولي من فصيلة " لابرادور".

واستلقى الكلب أمام تابوت الرئيس الراحل في منزله بهيوستن، وتم إعادة نشرها على موقع التواصل انستجرام مع عبارة " المهمة اكتملت".

وعلّق كثيرون على الصورة، إذ أثنى البعض على وفاء الكلب، في حين قال آخرون إن مظاهر الحزن واضحة عليه.

وظل الكلب "سولي" في خدمة جورج بوش الأب، الذي توفي الجمعة عن 94 عاما، وينتظر أن يعود إلى مؤسسة "فيت دوغز" التي تولت تدريبه على مساعدة المتقاعدين من كبار السن والعجز، حيث سينتقل إلى خدمة متقاعدين آخرين.

و"لابرادور" من فصيلة الكلاب التي تستخدم لمساعدة المتقاعدين وذوي الاحتياجات، وله بشعبية كبيرة في كندا وبريطانيا والولايات المتحدة.