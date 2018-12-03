الأعلى للإعلام يقرر وقف «ltc»: تروج للدعارة

03 ديسمبر 2018 - 06:23 م

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، منع بث قناة «ltc» لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية بعد أن تم منحها مهلة 15 يوما لتقنين أوضاعها ومد المهلة لمدة 30 يومًا أخرى انتهت فى 20 نوفمبر الماضى.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا فى 8 أكتوبر الماضى بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائى وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والذى ينص القرار فى مادته الأولى على أن عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط، كما أصدر قرارًا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة لمدة شهر آخر.

وقال جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القناة المذكورة تمارس عملها بدون سند قانونى نظرًا لانتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها باتخاذ اجراءات تقنين أوضاعها، مؤكدا أن المجلس استنفذ جميع الوسائل المتاحة له وفقا للقانون فى محاولة منه لمنع المخالفات والجرائم الإعلامية التى ترتكبها القناة المذكورة وإلزامها بتطبيق القانون.

وأضاف أن المجلس قد وافق على توصية لجنة الشكاوى بشأن مخالفات القناة وأن تحقيقات اللجنة أكدت أن القناة المذكورة توسعت فى ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومى رغم سبق إنذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية

وتابع: "أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين فى ارتكاب جرائم اعلامية بشكل سافر يمثل إساءة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة كما أصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات وعقوبات ضدها".

وذكر أن القناة المذكورة تجاهلت الدور الأساسى للإعلام فى خدمة المجتمع وخصصت الشاشة لخدمة المصالح الشخصية لملاكها وخالفت المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس وهى نفس المعايير المطبقة فى الدول التى تتمتع بإعلام حر.