«منى برنس» تثير الجدل مجددا بعد لقائها مع السفير الإسرائيلي

03 ديسمبر 2018 - 06:24 م

أثارت الدكتورة منى برنس ، المفصولة من جامعة السويس، الجدل مجددا، بعدما نشرت صورة لها تجمعها مع ديفيد جوبرن، سفير إسرائيل في مصر وذلك بمقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة قائلة: "مع سعادة السفير الإسرائيلي بالقاهرة، ديفيد جوفرين".

وقد نشرت "برنس" قبل عام صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصحبة فتاتين من إسرائيل، وعلقت على الصورة قائلة: "البنتين دول من إسرائيل.. قابلتهم عند أم سعد، ماكملوش 19 سنة، جايين سينا لوحدهم، خلصوا ثانوية عامة وداخلين الجيش 3 سنين وقرروا يقضوا إجازة قبل ما يدخلوا الجيش.. مش هقارن بقي بين عقليتهم وعقلية البنات اللي بيخلصوا ثانوية عامة ويجولنا الجامعة أو حتى اللي بيتخرجوا من الجامعة".

يشار إلى أن قضية الدكتورة "برنس"، حسبما أجريت معها في جامعة السويس لم تتوقف على الرقص، ولكن السفر دون إذن الجامعة، والانقطاع عن العمل كان من الأسباب التي ظهرت بعد فيديوهات الرقص المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.