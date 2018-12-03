قرار انسحاب «البناء والتنمية» من تحالف الإخوان تأخر 3 سنوات

03 ديسمبر 2018 - 06:36 م

قال سمير العركي، القيادي بالجماعة الإسلامية، إن قرار حزب البناء والتنمية الانسحاب من تحالف دعم الشرعية قرار تأخر ثلاث سنوات.

وكتب العركي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قرار حزب البناء والتنمية الانسحاب من تحالف دعم الشرعية قرار تأخر ثلاث سنوات على الأقل بعد أن تيقن الجميع أن التحالف جرى تفريغه من مضمونه ولم يعد باقيا منه إلا شكل وبيان أسبوعي من الممكن أن تعثر عليه مصادفة أثناء تصفحك لمواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "لم يكن من المعقول أن يبقى حزب البناء والتنمية يدفع فاتورة إلى الانضمام إلى كيان غير موجود فعلا وأسباب فشله معروفة للجميع إذا أرادوا يوما أن يقولوا شهادتهم لله وللتاريخ".

وقد انسحب حزب البناء والتنمية مؤخرا من تحالف دعم الشرعية المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين.