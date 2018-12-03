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«كارتيرون» يقترب من التدريب بالدوري الفرنسي

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون

أمير سعد

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اقترب باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تولي المسئولية الفنية لفريق رين بالدوري الفرنسي الممتاز.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الإثنين، أن نادي رين أقال مدربه صبري لموشي من منصبه، اليوم، بسبب النتائج السلبية للفريق في بطولة الدوري الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أن كارتيرون صاحب الـ48 عامًا، بات أحد أبرز المرشحين لتدريب فريق رين خلفًا لصبري لموشي.

وكان كارتيرون قد رحل عن تدريب الأهلي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا والخروج من البطولة العربية من دور الـ16.


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