مصرع طفل سقط عليه باب المركز الطبي

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وفاة

طفل

مصرع

البحث الجنائى

لقى طفل عمرة 11 سنة، بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، مصرعه، إثر سقوط باب المركز الطبي على رأسه أثناء انتظاره والدته التي تعمل به.

كان اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي سالم، مدير المباحث، بوصول طفل يدعي حسام عادل 11 سنة إلى مستشفى مغاغة العام جثة هامدة.

وتبين من تحريات البحث الجنائي برئاسة العقيد حمدي رفعت، رئيس فرع البحث الجنائي بقطاع شمال المنيا، أن سبب الوفاة سقوط الباب الحديدي للمركز الطبي على الطفل، أثناء لهوه، وتبين أن المتوفي كان ينتظر والدته التي تعمل ممرضة بالمركز الطبي، وبسؤال والده أكد ما جاء بتحريات البحث الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.


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