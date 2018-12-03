شوارع الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار

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أمطار وسيول
أمطار وسيول

محمد فضل- متابعات

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تجمعت مياه الأمطار وارتفع منسوبها ببعض المناطق شرقي محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، في الشوارع والميادين العامة، ما أثار حالة من الاستياء بين الأهالي، وتوقف الحركة المرورية لبعض الوقت.

وانتقلت القيادات التنفيذية بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالميادين، لرفع المياه المتراكمة من خلال سيارات الشفط، والعمل على تصريفها.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة منذ بداية موسم الشتاء وحتى الانتهاء منه، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وجميع الغرف الفرعية بالأحياء والجهات المعنية منعقدة على مدار 24 ساعة، لتلقي أية شكاوى خاصة بالأمطار.

وأشاد «قنصوة»، بالجهود المبذولة والتعاون المثمر من جميع المسئولين لمواجهة النوات، والعمل على قدم وساق والتواجد بالشارع طوال فترة الأمطار، لتلافي أية مشكلات قد تحدث.


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