» "بن جاسم": "أوبك" أصبحت عديمة الفائدة

03 ديسمبر 2018 - 07:07 م

وصف رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم، اليوم الإثنين، قرار بلاده بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بالقرار الحكيم، موضحًا أن المنظمة أصبحت عديمة الفائدة، حسب قوله.

ووصف حمد بن جاسم، منظمة "أوبك" بعديمة الفائدة مؤيدا قرار بلاده بالخروج من المنظمة، كما وصف قرار الانسحاب بالحكيم.

وقال "بن جاسم"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انسحاب دولة قطر من منظمة أوبك هو قرار حكيم، فهذه المنظمة أصبحت عديمة الفائدة ولا تضيف لنا شيء. فهي تُستخدم فقط لأغراض تضر بمصلحتنا الوطنية".

انسحاب دولة قطر من منظمة أوبك هو قرار حكيم، فهذه المنظمة أصبحت عديمة الفائدة ولا تضيف لنا شيء. فهي تُستخدم فقط لأغراض تضر بمصلحتنا الوطنية. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 3, 2018

وكان وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، قد أعلن صباح اليوم الاثنين، أن قطر ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير 2019.

وأضاف الكعبي في مؤتمر صحفي أن قرار الانسحاب من "أوبك" جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ "أوبك" بقرار الانسحاب من عضويتها اليوم"، حسبما نقلت "رويترز."

وبرر الكعبي القرار بقوله إنه "يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنويا".

وأوضح الكعبي قائلا، "بعد مغادرة أوبك، ستواصل قطر الوفاء بالتزاماتها الدولية مثل أية دولة أخرى ليست عضوا في هذه المنظمة".