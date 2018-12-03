الحكومة الفرنسية تتفاوض مع أصحاب "السترات الصفراء"

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عرب وعالم

تظاهرات السترات الصفراء
تظاهرات السترات الصفراء

وكالات

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السترات الصفراء

وجه الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء إدوارد فيليب، بإجراء لقاءات مع زعماء أحزاب المعارضة التي اتهمت مؤخرًا الحكومة بمحاولة "إلحاق الضرر بشرعية أصحاب السترات الصفراء" التي تقود الاحتجاجات في البلاد.

كما يعتزم البرلمان الفرنسي بغرفتيه الأولى والثانية مناقشة الاحتجاجات التي ينظمها أصحاب "السترات الصفراء"، يومي الأربعاء والخميس، فيما يستقبل رئيس الوزراء وفدًا منهم الثلاثاء القادم.

وقالت رئاسة الوزراء الفرنسية، في بيان الإثنين، إن المجلس الوطني(الغرفة الأولى بالبرلمان) سيعقد جلسة الأربعاء، ومجلس الشيوخ(الغرفة الثانية) سيعقد جلسة الخميس؛ لمناقشة الاحتجاجات المستمرة منذ 17 نوفمبر الماضي، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

يشار أن ماكرون اعتبر المشاركين في احتجاجات باريس، السبت الماضي، "مجموعة غوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن مطلب مشروع".

وتشهد فرنسا احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر الماضي، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.

وقتل في المظاهرات المتواصلة منذ 17 نوفمبر، شخصان وأصيب ألفًا و43 شخصًا بجروح بينهم 222 من رجال الأمن، وتوقيف 424 شخصًا.


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