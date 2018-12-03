  • الإثنين 03 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:20 م
بحث متقدم
حفل الكرة الذهبية اليوم

بث مباشر.. حفل إعلان الفائز بالكرة الذهبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف: لستم أوصياء على جسدي

تظاهرات السترات الصفراء

الحكومة الفرنسية تتفاوض مع أصحاب "السترات الصفراء"

الشيخ خالد الجندي

بالفيديو.. «الجندي»: لا توجد علاقات جنسية في الجنة

أمطار وشبورة

عواصف وأمطار وبرودة بداية من الأربعاء حتى الجمعة

شعار الإخوان

قيادي إخواني منشق: مؤيدو الجماعة ينصرفون عنها

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

الأزهر يمنع قياداته من الظهور الإعلامي دون ترخيص

أردوغان وبن سلمان

«أردوغان»: مستعد لمواجهة «بن سلمان» بأدلة ومفاجآت

مستشفى 57357

لجنة التحقيق في فساد«57357» تحسم القضية (بيان)

المفتي: القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل

المفتي: الاكتفاء بإنجاب طفلين واجب شرعي

أول تعليق للإمارات على انسحاب قطر من "أوبك"

عرب وعالم

أنور قرقاش
أنور قرقاش

وكالات

أخبار متعلقة
#

أمل جديد لمرضى السرطان في مصر

#

طرح أول علاج "نهائي" للسرطان بالأسواق

#

تعليق الدراسة بجامعة تعز احتجاجًا على محاولة اغتيال رئيسها

#

تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها في نوفمبر

قطر

الامارات

النفط

اوبك

رأى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، أن قرار الدوحة الانسحاب من منظمة أوبك يعكس انحسار نفوذها.

وقال "قرقاش" في تغريدة على موقع تويتر "البعد السياسي للقرار بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية".

وكان وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، قد أعلن صباح اليوم الاثنين، أن قطر ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير 2019.

وأضاف الكعبي في مؤتمر صحفي أن قرار الانسحاب من "أوبك" جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لإستراتيجية طويلة الأجل، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ "أوبك" بقرار الانسحاب من عضويتها اليوم"، حسبما نقلت "رويترز".

وبرر الكعبي القرار بقوله إنه "يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنويا".

وأوضح الكعبي قائلا، "بعد مغادرة أوبك، ستواصل قطر الوفاء بالتزاماتها الدولية مثل أية دولة أخرى ليست عضوا في هذه المنظمة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

إعلامنا.. بعافيه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ساويرس يشترى منزل "فؤاد نجم" ويجهزه لهذا الأمر
» تطورات جديدة في أزمة «عبد الحفيظ» ضد الحكام
» أول تعليق للإمارات على انسحاب قطر من "أوبك"
» تعرف على ترتيب «صلاح» في قائمة الكرة الذهبية
» شبكة الطرق الجديدة ساعدت على الحد من الحوادث
» محمد صبحي رئيسًا للجنة الدراما بـ«الأعلى للإعلام»
» موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي
» إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية
» إحالة «كلوب» للتحقيق بسبب سوء سلوكه
» ربة منزل في محكمة الأسرة: "جوزي نصاب ومزور"
» "بن جاسم": "أوبك" أصبحت عديمة الفائدة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا