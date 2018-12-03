غدا طعن المتهمين على حكم حبسهم بقضية تصوير سجن طره

03 ديسمبر 2018 - 08:25 م

تنظر غدا الثلاثاء محكمة النقض، الطعن المقدم من 6 عناصر إخوانية على حكم سجنهم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية .

وتقدم المحامي طارق منصور في وقت سابق بطعن على الحكم الصادر بحبس المتهمين، ودفع بخطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والاستناد إلى تحريات لا تعبر سوى عن رأي مجريها.

كانت محكمة الجنايات قضت في وقت سابق بالسجن 3 سنوات لـ6 من عناصر جماعة الإخوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتصوير سجن طرة، وتكدير السلم والأمن الاجتماعي.