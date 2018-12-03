» تطورات جديدة في أزمة «عبد الحفيظ» ضد الحكام

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المصريون

عبد الحفيظ

الحكام

قدم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مذكرة ضد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد تصريحاته ضد لجنة الحكام.

وأكد «عبد الفتاح» خلال تصريحات إذاعية، أنه تقدم بمذكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بعد تصريحاته التى شكك من خلالها فى نزاهة التحكيم، عقب لقاء الأهلي وبتروجيت يوم السبت الماضي.

وتابع رئيس لجنة الحكام: «أتمنى أن يركز الجميع في عمله، سواء الجهاز الإدارى والفنى واللاعبين والمسئول باتحاد الكرة، فالحكام أول من يعترفون بأخطائهم، وخاصة بعدما وصل الأمر بسيد عبد الحفيظ إلى توقع تعيين الحكام في المباريات قادمة، وسنناقش ما قاله في اجتماع اتحاد الكرة غدًا الثلاثاء».


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