رانيا يوسف: لستم أوصياء على جسدي

03 ديسمبر 2018 - 08:34 م

عبرت الفنانة رانيا يوسف، عن رفضها لما اعتبرته "وصاية على جسدها" من قِبل الجمهور، بعد حالة الهجوم التي تعرضت لها بسبب ارتدائها فستانًا جريئًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتحدثت رانيا يوسف، في تصريحات مع الإذاعة الألمانية "DW " عن استغرابها من الانتقادات التي تلقتها بسبب فستان "سبق أن ارتدت فنانات أخريات مثله".

وأضافت رانيا أن الفستان "فعلاً جريء نوعًا ما بحيث لا يمكن ارتداؤه في الشارع. لكن الفنانات عادة ما يرتدين أجمل ما لديهن وأكثر الملابس إثارة على السجادة الحمراء، وهو أمر عادي".

وعن تفاعلها مع الهجمة الشرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، علقت: "هؤلاء الذين ينتقدونني هم نفسهم من يتفرجون على جنيفر لوبيز وبريتني سبيرز وغيرهن دون أن يتذمروا من ملابسهن مهما كانت جريئة. لكن عندما يتعلق الأمر بفنانة عربية يشعر الجميع بأنه وصي على جسدها".

وبخصوص الاتهام الموجه لها بأنها تسعى للشهرة من خلال ارتدائها فستانًا كانت تعرف أنه سيثير الجدل، ردت رانيا بالقول: "أنا.. لا أحتاج للشهرة وفي الوقت الحالي هناك مسلسل ناجح لي ويحقق أصداء جيدة. بالعكس، أعتقد أن جزءًا من هذه الحملة هو بسبب نجاحي ونجاح مسلسلي".