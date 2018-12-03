» ساويرس يشترى منزل "فؤاد نجم" ويجهزه لهذا الأمر

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نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

وكالات

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نجيب ساويرس

متحف

احمد فؤاد نجم

الفاجومى

أعلن المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، شراءه المنزل الذي عاش فيه الشاعر أحمد فؤاد نجم أواخر أيامه بحي المقطم.

وكشف "ساويرس"، خلال حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لعام 2018، والمقامة فى الجامعة الأمريكية، مساء اليوم، الاثنين، عن اعتزامه تحويل منزل الشاعر الكبير إلى متحف، مطالبا كل من لديه متعلقات تختص بالفاجومي يقدمها للجائزة.

وأشار ساويرس إلى أنه سيتم البدء في تحويله إلى متحف قريبًا، مطالبا كل من لديه متعلقات خاصة بالفاجومي بأن يقدمها ليتم عرضها في المتحف، على أن يذكر اسم من قدم هذه المتعلقات.


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