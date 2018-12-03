حبس تاجر 15 سنة لتهريبه 850 لفافة بانجو بسيناء

03 ديسمبر 2018 - 08:46 م

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها اليوم الإثنين بحبس «محمد سالم نجم سالم»، 15 سنة، مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة أثناء نقل كمية من نبات البانجو عن طريق المراكب برأس سدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين شوقى إبراهيم الزقم ومحمد وفيق طه ومجدى خميس محمد وبحضور محمد عبدالصبور وكيل النيابة وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز.

تعود وقائع القضية إلى يوم 23 يونيو 2015 بدائرة قسم شرطة رأس سدر عندما تمكن رجال حرس الحدود من ضبط المتهم أثناء تفقدهم الحالة الأمنية في الواحدة ظهر يوم الواقعة بمنطقة رأس ملعب جنوب قرية العدنان السياحية على ساحل خليج السويس من ضبط إحباط محاولة تهريب حيث تمكن حرس الحدود من ضبط فلوكة بيضاء اللون مدون عليها اسم "على الله" وعليها 133 جوال كبير الحجم بداخلهم 850 لفافة ورقة تزن الواحدة 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وتمكنوا من ضبط المتهم.

وبمواجهة المتهم والكشف عن شخصيتة تبين أنه يدعى محمد سالم نجم سالم 27 سنة مقيم التمد بمدينة نخل شمال سيناء وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 تليفون محمول ومبلغ مالى واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وأن الشحنة كانت في طريقها إلى أحد التجار بمحافظة السويس.

تم تحرير المحضر رقم 582 لسنة 2015 جنايات رأس سدر وبعرض المتهم على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق جددها قاضى المعارضات إلى 15 يوما ثم 45 يوما وتم إحالته إلى محكمة الجنايات التي قيدت القضية برقم 580 كلى جنوب سيناء لسنة 2015.

وتداولت القضية في أكثر من جلسة. وفى جلسة اليوم أصدرت محكمة الجنايات بجنوب سيناء حكمها المتقدم.