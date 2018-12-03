  • الإثنين 03 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:19 م
بحث متقدم
حفل الكرة الذهبية اليوم

بث مباشر.. حفل إعلان الفائز بالكرة الذهبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف: لستم أوصياء على جسدي

تظاهرات السترات الصفراء

الحكومة الفرنسية تتفاوض مع أصحاب "السترات الصفراء"

الشيخ خالد الجندي

بالفيديو.. «الجندي»: لا توجد علاقات جنسية في الجنة

أمطار وشبورة

عواصف وأمطار وبرودة بداية من الأربعاء حتى الجمعة

شعار الإخوان

قيادي إخواني منشق: مؤيدو الجماعة ينصرفون عنها

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

الأزهر يمنع قياداته من الظهور الإعلامي دون ترخيص

أردوغان وبن سلمان

«أردوغان»: مستعد لمواجهة «بن سلمان» بأدلة ومفاجآت

مستشفى 57357

لجنة التحقيق في فساد«57357» تحسم القضية (بيان)

المفتي: القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل

المفتي: الاكتفاء بإنجاب طفلين واجب شرعي

تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع الجهاز المعاون لـ«جروس»

الرياضة

مران الزمالك
مران الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعرف على وعد وزير الرياضة لـ«مرتضى»

#

مفاجأة.. "عباس" يعلن رحيل "جروس" عن الزمالك

#

كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»

#

كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»

عقد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، جلسة مع الجهاز المعاون للفريق الأبيض، بدون تواجد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى.

الجلسة عقدت مع الثنائى أيمن عبدالعزيز وأمير عزمي مجاهد، خلال الساعات القليلة الماضية.

الجلسة كانت بدون المدير الفنى للفريق، ومعاونيه الأجانب بناءً على اتفاق تم بين جروس وأمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة، خاصة أن الأخير فى سويسرا وفضل حضور جلسة رئيس النادى مع المدير الفنى بنفسه.

ويتواجد أمير فى سويسرا من أجل متابعة ملف اللاعبين الأجانب السابقين، والذين تقدموا بشكاوى ضد النادي للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

رئيس القلعة البيضاء، استفسر من أمير عزمى، وأيمن عبدالعزيز عن دورهما فى الجهاز، ومدى تعاونهما مع الخواجة، وأبلغهما بضرورة إبلاغ المدير الفنى بأنه غاضب بسبب وداع البطولة العربية.

كما استفسر منهم عن الأسباب الحقيقية فى عدم الاعتماد على محمود دونجا، وحميد أحداد، وأحمد مدبولي، ومحمد عنتر، ومحمد حسن، واستفسر منهم أيضا عن حقيقة عدم اقتناع المدير الفنى بأيمن حفنى وأنه لا يجيد التدريب معه، وبجانب سبب إصراره على مشاركة عبدالله جمعة فى مركز الظهير الأيسر، وعدم إشراك بهاء مجدى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

إعلامنا.. بعافيه

حسام فتحي

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ساويرس يشترى منزل "فؤاد نجم" ويجهزه لهذا الأمر
» تطورات جديدة في أزمة «عبد الحفيظ» ضد الحكام
» أول تعليق للإمارات على انسحاب قطر من "أوبك"
» تعرف على ترتيب «صلاح» في قائمة الكرة الذهبية
» شبكة الطرق الجديدة ساعدت على الحد من الحوادث
» محمد صبحي رئيسًا للجنة الدراما بـ«الأعلى للإعلام»
» موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي
» إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية
» إحالة «كلوب» للتحقيق بسبب سوء سلوكه
» ربة منزل في محكمة الأسرة: "جوزي نصاب ومزور"
» "بن جاسم": "أوبك" أصبحت عديمة الفائدة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا