تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع الجهاز المعاون لـ«جروس»

03 ديسمبر 2018 - 08:51 م

عقد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، جلسة مع الجهاز المعاون للفريق الأبيض، بدون تواجد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى.

الجلسة عقدت مع الثنائى أيمن عبدالعزيز وأمير عزمي مجاهد، خلال الساعات القليلة الماضية.

الجلسة كانت بدون المدير الفنى للفريق، ومعاونيه الأجانب بناءً على اتفاق تم بين جروس وأمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة، خاصة أن الأخير فى سويسرا وفضل حضور جلسة رئيس النادى مع المدير الفنى بنفسه.

ويتواجد أمير فى سويسرا من أجل متابعة ملف اللاعبين الأجانب السابقين، والذين تقدموا بشكاوى ضد النادي للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

رئيس القلعة البيضاء، استفسر من أمير عزمى، وأيمن عبدالعزيز عن دورهما فى الجهاز، ومدى تعاونهما مع الخواجة، وأبلغهما بضرورة إبلاغ المدير الفنى بأنه غاضب بسبب وداع البطولة العربية.

كما استفسر منهم عن الأسباب الحقيقية فى عدم الاعتماد على محمود دونجا، وحميد أحداد، وأحمد مدبولي، ومحمد عنتر، ومحمد حسن، واستفسر منهم أيضا عن حقيقة عدم اقتناع المدير الفنى بأيمن حفنى وأنه لا يجيد التدريب معه، وبجانب سبب إصراره على مشاركة عبدالله جمعة فى مركز الظهير الأيسر، وعدم إشراك بهاء مجدى.