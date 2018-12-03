غدا الحكم بإعادة محاكمة 26 متهما بخلية مدينة نصر

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تصدر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بوادي النطرون، حكمها بإعادة محاكمة 26 متهما لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية، فى القضية المعروفة بـ"خلية مدينة نصر" الإرهابي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود. على عمارة.

كشفت تحقيقات النيابة ارتباط المتهم طارق أبو العزم الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده وتأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وتدعو للخروج عليه ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها أعضاء من دول أخرى وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة وقام المتهم الأول بإعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لتجهيز عناصر وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات الناسفة.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى قد قضت فى 23 أكتوبر من عام 2014 بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على المتهمين.


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